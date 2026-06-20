Слуцкий назвал заявления Зеленского в адрес Лукашенко опасной провокацией

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявления Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвав их опасной провокацией и попыткой усилить напряженность в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил о возможных действиях в отношении Белоруссии, связав их с присутствием военной техники у границы. Комментируя эти слова, Слуцкий отметил, что подобная риторика, по его мнению, направлена на дальнейшую эскалацию конфликта.

Парламентарий считает, что такие заявления могут быть рассчитаны на поддержку западных союзников Киева, а также на получение дополнительной помощи. Он подчеркнул, что Россия рассматривает вопросы безопасности Белоруссии как важную часть союзнических обязательств в рамках Союзного государства.

Слуцкий также напомнил о положениях обновленной ядерной доктрины России и заявил, что угрозы в адрес Минска воспринимаются Москвой крайне серьезно. По его мнению, подобные высказывания способны осложнить и без того напряженную международную обстановку.

Ранее Макрон заявил о готовившемся соглашении по Украине.