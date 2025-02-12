Слуцкий: разговор Путина и Трампа прорвал антироссийскую блокаду Запада

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом стал знаковым событием, которое, по мнению главы комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, помогло преодолеть антироссийскую блокаду со стороны Запада. Контакты лидеров двух государства депутат прокомментировал в своем телеграм-канале.

В среду, 12 февраля, стало известно о продолжительных телефонных переговорах между Путиными и Трампом, в ходе которых стороны обсудили важные международные вопросы, включая двусторонние отношения, ситуацию на Украине, проблемы на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и вопросы обмена гражданами.

Как отметил Слуцкий, что хотя делать выводы о кардинальных изменениях в диалоге между Москвой и Вашингтоном пока преждевременно, тем не менее, была намечена дорожная карта для выхода из тупикового состояния.

«Это, прежде всего, про роль и масштаб личностей в истории. Ключевое — нацеленность на совместную работу и здравый смысл», — отметил Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что дальнейшие шаги к улучшению отношений между двумя странами могут быть предприняты на предстоящих встречах Путина и Трампа, о которых также шла речь в их разговоре.

Слуцкий подчеркнул, что Россия открыта к продолжению диалога, основываясь на принципах равенства и взаимного уважения, с учётом национальных интересов.

Помимо информации о разговоре с Путиными, Дональд Трамп также сообщил о своих контактах с Владимиром Зеленским. Американский лидер заявил, что Зеленский, так же как и российский президент, настроен на мирное урегулирование конфликта. Трамп отметил, что особое внимание вопросу украинского кризиса будет уделено на предстоящей встрече в Мюнхене.