Трамп опубликовал содержание разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что разговор с Владимиром Зеленским прошел «очень хорошо». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Глава штатов также заявил о том, что Зеленский, как и Путин хочет мира, а также сообщил большом количестве поднятых тем, связанных с войной. При этом особый упор в ходе диалога был сделан на встрече, которая в пятницу должна состояться в Мюнхене.

Кроме того, Трамп написал, что настало время прекратить «нелепую войну», во время которой была «массовые» и совершенно никому не нужные смерти и разрушения. Свои сообщения он подытожил изречением следующего характера: «Да благословит Господь народы России и Украины!».

До разговора с Зеленским у Трампа состоялся продолжительный диалог с Путиным. Во время общения лидеры государств затронули ключевые темы, в том числе продолжающееся противостояние.

Ранее сенатор Косачев выразил мнение о том, что разговор лидеров России и США заложил основу для контактов в будущем.