Вице-спикер Совфеда Константин Косачев вынес жесткий вердикт: даже если британский премьер Кир Стармер покинул свой пост, Лондон не свернет с многовековой антироссийской колеи. По его убеждению, русофобия для Британии — это не политический тренд, а историческая константа, которая прерывалась лишь однажды — в годы совместной борьбы против нацизма. Об этом сообщает Lenta.ru.

Самого Стармера российский сенатор охарактеризовал как «откровенно слабого» лидера, который лишь вписался в общий нисходящий тренд — падение качества европейских политиков, по его словам, стало системным. Косачев не видит ни одного британского преемника, который решился бы на перезагрузку отношений с Москвой, потому что вся внутренняя логика Туманного Альбиона построена на противостоянии.

Эксперты уже спорят, чья отставка — Стармера или его предшественников — больше всколыхнет дипломатическую тишину. Косачев же дает понять: не стоит ждать чуда. Смена фамилии на Даунинг-стрит не отменит ни санкционных пакетов, ни риторических атак, ни военной помощи Киеву. Британия, по его мнению, будет действовать по инерции, заложенной еще в XIX веке, и новый премьер скорее покажет зубы, чем протянет руку.

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