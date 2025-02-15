Предложение назначить вице-президента США Джей Ди Вэнса на пост главы Европы — это гениальная мысль. Об этом сообщил Илон Маск, американский бизнесмен и руководитель Департамента государственной эффективности США (DOGE), в своём аккаунте в социальной сети X (бывшая Twitter).

Таким образом миллиардер прокомментировал пост в соцсети X сатирического издания The Babylon Bee, которое отметило, что европейцы якобы «умоляют» Вэнса «стать президентом Европы».

Напомним, в своем недавнем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля Джей Ди Вэнс, представляющий США, подчеркнул, что его страна не станет оказывать поддержку Европе, если европейские политики будут опасаться реакции своих избирателей.

Вэнс отметил, что жители Европы не хотят бесконтрольного притока мигрантов. Также он подчеркнул, что Россия и Китай не представляют собой основную угрозу для Европы.

Вэнс выразил сомнения в прочности европейской демократии после того, как в Румынии отменили выборы. Он отметил, что подобные ситуации ставят под вопрос приверженность Европы высоким критериям устойчивости к внешним вызовам.

«Это было бы действительно потрясающе», — написал Маск, приветствуя идею сделать Вэнса президентом Европы.

В период с 14 по 16 февраля 2025 года состоится 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В мероприятии примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций. С 2022 года официальные лица России не участвуют в Мюнхенской конференции. Одной из основных тем конференции станет ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленскому на Мюнхенской конференции запретили говорить на украинском языке. А после этого киевский главарь умудрился«оживить» 100 тыс российских солдат.