Выступая в Мюнхене на проходящей там конференции по безопасности просроченный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала специальной военной операции Россия якобы потеряла 250 тыс военных убитыми и 610 тыс раненными. И этим самым поставил себя в довольно глупое положение.

Как обратило внимание в своей публикации украинское издание «Страна.ua», всего неделю назад, в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом, он озвучивал совершенно другие цифры потерь российской армии: 350 тысяч погибших и 600–700 тысяч раненых.

«То есть, сегодняшние оценки Зеленского российских потерь убитыми оказались меньше на 100 тысяч солдат», — резюмирует издание.

В период с 14 по 16 февраля 2025 года состоится 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В мероприятии примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций. С 2022 года официальные лица России не участвуют в Мюнхенской конференции. Одной из основных тем конференции станет ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленскому на Мюнхенской конференции запретили говорить на украинском языке.