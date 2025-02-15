Зеленскому на Мюнхенской конференции запретили говорить на украинском языке

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в эти дни, Владимир Зеленский, президент Украины, не смог перейти на украинский язык. Трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте конференции.

Модератор конференции не дала возможности Зеленскому использовать родной язык во время выступления. Она без колебаний ответила отказом на вопрос Зеленского о возможности говорить на украинском языке, что вызвало смех у аудитории.

Политик также не смог сдержать смех, когда услышал о запрете, и попросил не оказывать на него давление.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов с иронией высказался о ситуации в беседе с News.ru. По его мнению, украинский язык — это искусственный язык, который больше подходит для сельскохозяйственной деятельности.

В период с 14 по 16 февраля 2025 года состоится 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В мероприятии примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций.

С 2022 года официальные лица России не участвуют в Мюнхенской конференции. Одной из основных тем конференции станет ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что депутат Арахамия выматерился в Раде, запутавшись в державной мове.