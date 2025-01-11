Состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского

Действующий президент США Джо Байден пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О телефонных переговорах двух лидеров в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Что именно обсуждали Байден и Зеленский, неизвестно.

Президент США, отметила Жан-Пьер, переговорил с Зеленским в том числе в связи с тем, что не состоялась их встреча в Риме. Байден был вынужден отменить поездку в столицу Италии из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

Ранее Зеленский заявил о способности Трампа «принести мир» через победу Украины.