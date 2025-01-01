Зеленский заявил о способности Трампа «принести мир» через победу Украины

В новогоднем обращении к украинскому народу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп обладает потенциалом для мирного урегулирования конфликта на Украине. Запись обращения опубликована в его телеграм-канале.

«Я не сомневаюсь, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии», — сказал он.

Зеленский выразил надежду, что совместные усилия Украины и Соединенных Штатов смогут заставить Россию согласиться на справедливое мирное соглашение.

Он подчеркнул, что США поддерживали Украину с самого начала конфликта и выразил уверенность, что они останутся рядом «в первые минуты мира». По его словам, в беседах с американскими политиками, включая Трампа и уходящего президента Джо Байдена, неизменно звучала мысль о том, что «Украина одержит победу».

Трамп не раз заявлял о намерении «завершить эту войну» и выражал готовность к встрече с Владимиром Путиным для поиска решения. Путин, в свою очередь, также подтвердил свою открытость к диалогу с Трампом.

Ранее сообщалось, что Зеленский в новогоднем обращении выдал корейскую ракету за украинскую.