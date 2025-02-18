Спецпосланник президента США дал оценку переговорам с Россией в Эр-Рияде
Уиткофф: переговоры с Россией прошли позитивно и конструктивно
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Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что результаты переговоров с РФ в Эр-Рияде превзошли все ожидания и стали значительным достижением в диалоге между двумя странами. Об этом он заявил журналистам, комментируя итоги двусторонней встречи.
Он охарактеризовал обсуждения между представителями Москвы и Вашингтона как позитивные и конструктивные.
«Когда мы обсуждали итоги после сессии, мы не могли представить себе лучшего исхода», — отметил Уиткофф.
Переговоры, которые состоялись в столице Саудовской Аравии, отличались деловым климатом и стремлением сторон к эффективному сотрудничеству, отметил политик. По словам Уиткоффа, представители обеих стран были настроены на продуктивный обмен мнениями и выработку конкретных решений для нормализации отношений.
По итогам встречи стороны договорились о продолжении взаимодействия в ряде ключевых областей, включая дипломатические и экономические аспекты.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал новый переговорный процесс между Россией и США по Украине.