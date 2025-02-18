Лавров анонсировал новый переговорный процесс между Россией и США по Украине

Россия и США запускают новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По итогам встречи в Эр-Рияде стороны договорились сформировать специальные группы высокого уровня для проведения регулярных консультаций.

По информации СМИ, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что американская сторона в ближайшее время назначит своего представителя для участия в переговорном процессе. После этого российская сторона также определит своего участника, в соответствии с договоренностью между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В Госдепартаменте США подтвердили достигнутые договоренности, отметив, что целью нового формата станет поиск устойчивого решения конфликта, которое будет приемлемым для всех вовлеченных сторон. Консультации планируется проводить на регулярной основе, что может свидетельствовать о серьезности намерений обеих стран найти дипломатическое решение ситуации.

Ранее Лавров сообщил о договоренностях РФ и США возобновить сотрудничество между странами в полном объеме.