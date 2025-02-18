Переговоры в Эр-Рияде завершились

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде завершились. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что стороны приступили к выполнению программ по Саудовской линии.

Переговоры представителей российской и американской сторон длились 4,5 часа. Официальная встреча на высоком уровне началась в 10:30 мск. Примерно через два часа после начала делегации сделали перерыв на 15 минут.

Оценивая прошедший диалог, Ушаков заявил, что он прошел «неплохо».

Напомним, делегацию РФ возглавили глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров вместе с Юрием Ушаковым. Также в них участвовал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Американскую стороны представляли помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее сообщалось, что в Турции начались переговоры между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.