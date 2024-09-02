США арестовали и переправили во Флориду самолет президента Венесуэлы

После ареста воздушное судно было переправлено якобы на территорию штата Флорида. По некоторым данным, данное судно было приобретено в обход американских санкций. При этом самого президента Николаса Мадуро в самолете, по предварительным данным, не было.

Детали операции по аресту и транспортировке самолета пока не разглашаются. Неизвестно, где именно было задержано воздушное судно и какие правовые основания были использованы для его ареста.

Этот шаг американских властей, вероятно, вызовет резкую реакцию со стороны венесуэльского правительства и может привести к дальнейшей эскалации напряженности между двумя странами.

В настоящее время официальные представители США и Венесуэлы пока не прокомментировали данную информацию. Ожидается, что в ближайшее время последуют официальные заявления от обеих сторон, проясняющие обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее стало известно о том, что Европейский Союз выразил озабоченность по поводу визита Путина в Монголию.