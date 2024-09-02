США арестовали и переправили во Флориду самолет президента Венесуэлы
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Согласно сообщению CNN, ссылающегося на свои источники, власти Соединенных Штатов Америки предприняли беспрецедентный шаг, арестовав самолет, принадлежащий президенту Венесуэлы.
После ареста воздушное судно было переправлено якобы на территорию штата Флорида. По некоторым данным, данное судно было приобретено в обход американских санкций. При этом самого президента Николаса Мадуро в самолете, по предварительным данным, не было.
Детали операции по аресту и транспортировке самолета пока не разглашаются. Неизвестно, где именно было задержано воздушное судно и какие правовые основания были использованы для его ареста.
Этот шаг американских властей, вероятно, вызовет резкую реакцию со стороны венесуэльского правительства и может привести к дальнейшей эскалации напряженности между двумя странами.
В настоящее время официальные представители США и Венесуэлы пока не прокомментировали данную информацию. Ожидается, что в ближайшее время последуют официальные заявления от обеих сторон, проясняющие обстоятельства и причины произошедшего.
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