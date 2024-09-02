Европейский Союз выразил озабоченность по поводу визита Путина в Монголию

Причина беспокойства кроется в том, что Монголия является участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Представитель европейской внешнеполитической службы подчеркнула, что, несмотря на право Монголии развивать международные отношения в соответствии с собственными интересами, существует действующий ордер на арест Владимира Путина, выданный МУС.

Важно отметить, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС еще в 2002 году, взяв на себя определенные юридические обязательства. Этот факт усиливает озабоченность европейских дипломатов в связи с визитом российского лидера. Данная ситуация ставит Монголию в сложное положение, учитывая ее международные обязательства перед МУС и желание поддерживать дипломатические отношения с Россией.

Ранее стало известно о том, что Путин учредил медаль к юбилею Победы в ВОВ.