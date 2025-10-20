США против плана ЕС по передаче российских активов для Украины из-за угрозы стабильности рынка

Соединенные Штаты отказались присоединяться к амбициозному плану Европейского союза, который предполагал использование замороженных российских активов для масштабного кредитования Украины. По сведениям источников, Вашингтон опасается серьезных рисков для стабильности мировых финансовых рынков. Об этом сообщает Bloomberg.

Соединенные Штаты воздерживаются от присоединения к инициативе Европейского союза, предусматривающей использование замороженных активов Центрального банка России в качестве залога для привлечения кредитов на сумму до €140 млрд ($160 млрд) для Украины. На прошедшей встрече в Вашингтоне американские представители проинформировали европейских коллег о своей позиции, указав на существующие риски для рыночной стабильности.

Отказ Вашингтона поддержать данный план создает осложнения для ЕС, который стремился к консолидированным действиям в рамках «Большой семерки». Сообщается, что сомнения США могут усилить позиции скептически настроенных членов Евросоюза, включая Бельгию. Ранее озабоченность по поводу последствий такого шага для стабильности евро высказывал и Европейский центральный банк. В ЕС выразили разочарование решением американской стороны, отметив, что администрация Дональда Трампа ранее призывала к более активному использованию замороженных российских средств.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп высказал сомнения в победе Украины над Россией.