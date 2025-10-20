Трамп поставил под сомнение победу Украины: не думаю, что они победят

Дональд Трамп, комментируя свои предыдущие слова о возможном восстановлении границ Украины, занял скептическую позицию. Во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе он признал, что у Киева все еще сохраняется теоретический шанс на успех. Однако американский политик четко дал понять, что не рассматривает этот сценарий как вероятный.

Трамп подчеркнул, что лично не верит в победу украинской стороны. Его сдержанная оценка прозвучала на фоне активных обсуждений его будущей внешней политики в случае возвращения в Белый дом. Политологи расценивают такие высказывания как намек на потенциальный пересмотр подходов Вашингтона к конфликту в будущем. Хотя, без сомнения, Трамп известен своей переменчивой политической позицией.

