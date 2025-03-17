США возобновили атаки на Йемен

США вновь нанесли авиаудары по целям в Йемене, атаковав две провинции. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что под удар попали объекты в провинциях Ходейда и Аль-Джауф, включая хлопкоочистительную фабрику и правительственный комплекс. Кроме того, США повредили другие военные цели, в том числе капитанскую рубку захваченного в 2023 году израильского судна Galaxy Leader.

О начале военных действий против хуситов в Йемене 15 марта объявил президент США Дональд Трамп. Он призвал представителей движения прекратить атаковать американские и международные суда, отметив, что Вашингтон будет пресекать любые угрозы.

В ответ на действия США йеменские хуситы заявили о проведении атаки на американский авианосец USS Harry S. Truman в районе Аравийского моря. Отмечалось, что для удара использовались баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Хуситы также подтвердили намерение продолжать морскую блокаду судов, связанных с Израилем.

Министерство здравоохранения Йемена, контролируемое хуситами, сообщило о гибели 53 человек в результате американских авиаударов. Среди погибших — пять женщин и двое детей. Почти 100 человек получили ранения в столице Сане и других районах.

Эскалация конфликта в Йемене связана с развитием событий между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа. 7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковала Израиль, из-за которой Тель-Авив начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что США примут меры против России в случае отказа от перемирия на Украине.