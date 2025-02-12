Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что в США приступили к процессу взыскания репараций с Украины. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, интерес США к доступу к запасам редкоземельных металлов на Украине является первым шагом к этому процессу.

«США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов», — сказал Смирнов.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Киева предоставить доступ к редкоземельным ресурсам в обмен на средства, которые Вашингтон выделил на поддержку Украины. Как отмечает Financial Times, Украина уже согласовала передачу этих ресурсов Соединенным Штатам.

В контексте российско-украинской ситуации Смирнов также акцентировал внимание на том, что Украина должна возместить России ущерб, причиненный Крыму и историческим регионам РФ.

Крым вернулся в состав России в 2014 году в результате референдума. В то же время Украина и ряд западных стран продолжают считать Крым «временно оккупированной территорией».

В 2022 году частью России также стали ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Жители этих регионов выразили свою позицию на референдуме.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский попадет в ловушку, приняв предложение президента США Дональда Трампа по украинским металлам.