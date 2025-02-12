США запустили процесс взыскания с Украины репараций
Глава крымской миссии Смирнов: США начали процесс взыскания репараций с Украины
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Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что в США приступили к процессу взыскания репараций с Украины. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
По его словам, интерес США к доступу к запасам редкоземельных металлов на Украине является первым шагом к этому процессу.
«США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов», — сказал Смирнов.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Киева предоставить доступ к редкоземельным ресурсам в обмен на средства, которые Вашингтон выделил на поддержку Украины. Как отмечает Financial Times, Украина уже согласовала передачу этих ресурсов Соединенным Штатам.
В контексте российско-украинской ситуации Смирнов также акцентировал внимание на том, что Украина должна возместить России ущерб, причиненный Крыму и историческим регионам РФ.
Крым вернулся в состав России в 2014 году в результате референдума. В то же время Украина и ряд западных стран продолжают считать Крым «временно оккупированной территорией».
В 2022 году частью России также стали ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Жители этих регионов выразили свою позицию на референдуме.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский попадет в ловушку, приняв предложение президента США Дональда Трампа по украинским металлам.