Стало известно, до чего Зеленский довел Трампа

Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа так, что он был готов прекратить военную помощь Украине. Об этом стало известно изданию Axios.

По информации неназванного источника, решение Зеленского отказаться от соглашения по редкоземельным металлам стало настоящим триггером для Трампа, который также выразил недовольство критикой со стороны главы киевского режима из-за недавней встречи российских и американских делегаций в Эр-Рияде.

Зеленский заявлял, что не признает никаких решений, принятых по поводу Украины на прошедшей встрече.

Трамп, в свою очередь, не оставил без внимания высказывания Зеленского. Он назвал его «диктатором» и упрекнул в нежелании проводить выборы. Президент США считает, что нелегитимный украинский лидер продолжает боевые действия исключительно ради получения финансовой помощи.

Советник Трампа также отреагировал на ситуацию. Майкл Уолц отметил, что Трамп разочарован отказом Зеленского вести конструктивные переговоры, подчеркивая недопустимость оскорбительных высказываний из Киева.

Вице-президент Джей Ди Вэнс добавил, что Зеленскому стоит выразить благодарность США за оказанную помощь и перестать делать такие «громкие» заявления в адрес Белого дома.