Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой Владимира Зеленского, обвинив его в отказе от проведения выборов. Своим мнением американский лидер поделился в соцсети Truth Social.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», указав на его низкие показатели поддержки в общественных опросах.

«Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях Байдена. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — отметил американский президент.

Ранее Трамп заявил, что поддержка Зеленского со стороны украинских граждан находится на уровне 4%. Президент США резко раскритиковал действия киевского режима, отметив, что его глава — Зеленский, не знает, куда пропали 500 млрд долларов, выделенных Вашингтоном Украине.

Трамп после прошедших в Эр-Рияде переговоров между представителям США и России выступил с критическими заявлениями в адрес Зеленского. Президент заявлял, глава киевского режима мог за три года завершить конфликт в стране, которой управлял, однако не сделал этого.

Сами переговоры Трамп оценил положительно, отметив что у Штатов и России начался процесс налаживания отношений.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что слова Дональда Трампа о 500 млрд долларов являются «несерьезным разговором».