Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа могут негативно отразиться на отношениях Украины с действующей администрацией Белого дома. Об этом он сообщил в комментарии The Daily Mail.

Вэнс выразил обеспокоенность тем, что Зеленскому дают «плохие советы» по работе с Трампом и его командой. Он отметил, что Америка продолжает поддерживать украинский народ и восхищается храбростью украинских солдат, но при этом считает, что необходимо решать конфликт как можно скорее.

«Безусловно, мы любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, конечно же, считаем, что эту войну надо быстро закончить. Это курс президента Соединенных Штатов. Он основан не на российской дезинформации, а на том, что Дональд Трамп, как мне кажется, много знает о геополитике, придерживается очень твердой точки зрения о происходящем, и придерживается ее уже очень давно», — сказал Вэнс.

Неопределенность вокруг политической власти Зеленского также подчеркивается тем, что его президентские полномочия официально истекли 20 мая 2024 года. Эта ситуация создает дополнительный контекст вокруг заявлений Трампа и Вэнса, а также поднимает вопросы о будущем украинского руководства и его взаимодействия с США.

Ранее депутат Государственной думы РФ от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик рассказал, что ждет Украину в случае отказа от мира.