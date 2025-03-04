Глава киевского режима Владимир Зеленский перед попыткой извиниться перед президентом США Дональдом Трампом пообщался по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщил телеканал Sky News.

Содержание разговора между Зеленским и Стармером пока остается неизвестным.

Ранее Зеленский выразил сожаление в социальной сети X за словесную перепалку в Белом доме, которая произошла между ним, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом 28 февраля. Зеленский отметил, что встреча прошла не так, как планировалась. Он также подчеркнул свою готовность сесть за стол переговоров с Россией.

Зеленский отдельно поблагодарил Трампа за поставку Украине противотанковых комплексов Javelin, подчеркнув, что США внесли огромный вклад в суверенитет украинского государства.

После конфликта в Белом доме администрация Трампа потребовала публичных извинений от Зеленского. Из-за конфликта в Овальном кабинете сделка с Киевом по редкоземам так и не была подписана, хотя Трамп рассчитывал на нее.

Ранее газета The Washington Post (WP) отметила, что Владимиру Зеленскому необходимом извиниться перед Дональдом Трампом после скандала в Белом доме.