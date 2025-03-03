Словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским привела к очередному повороту в международной политике, пишет газета Washington Post (WP).

По мнению авторов материала, Зеленский должен извиниться перед американским лидером или же уйти в отставку. Кроме того, отмечают источники, Трамп готов проявить великодушие и продолжить сотрудничество, если Зеленский признает свою вину.

Перепалка между Трампом и Зеленским привела к напряженной встрече. Эксперты уверены, что такое поведение главы киевского режима связано с общей усталостью на фоне продолжительных боевых действий.

Однако другие аналитики утверждают, что Зеленский не имеет представления о том, как должны проводиться дипломатические встречи. Также отмечалось, что его окружение дает плохие советы, из-за чего тот теряет поддержку США и позорит свою репутацию.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что попытки заменить его на Украине столкнутся с препятствиями.