Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые, по его словам, сыграли ключевую роль в сохранении суверенитета и независимости Украины. Об этом Зеленский написал в соцсети Х.

Он также подчеркнул готовность Украины к сотрудничеству с США для достижения мирного соглашения с Россией. Зеленский выразил сожаление из-за неудачной встречи с Трампом в Белом и отметил намерение исправить сложившуюся ситуацию.

«Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу не прошла так, как должно было быть. Жаль, что это произошло именно так. Пора исправить ситуацию», — написал Зеленский.

Во время встречи с нелегитимным украинским лидером в Овальном кабинете Трамп напомнил ему, что именно во время его первого президентского срока Украина получила Javelin.

Первая партия этих противотанковых систем была отправлена на Украину в 2018 году, а вторая — поступила в 2020 году. Все поставки были одобрены Трампом.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме состоялась 28 февраля, однако завершилась скандалом. Нелегитимный украинский лидер получил от Трампа критику за то, что тот не хочет идти на контакты с Россией, тем самым оттягивая завершение конфликта.

В эту словесную перепалку вступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который отметил, что Киев не поблагодарил Штаты за оказанную поддержку должным образом. По данным СМИ, Зеленского с позором выгнали из Белого дома после этой встречи.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что Владимиру Зеленскому необходимо извиниться перед Дональдом Трампом за перепалку в Белом доме. В противном случае главе киевского режима придется уйти в отставку.