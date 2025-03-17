Стало известно о готовности США признать Крым частью России

В США заговорили о том, что Крым могут признать российской территорией. Об этом пишет издание Semafor, ссылаясь на свои осведомленные источники.

Журналисты отмечают, что сейчас обсуждается такая ситуация, при которой для достижения мира и урегулирования конфликта как такового Крым может быть признан российской территорией. По данным издания, именно с такой просьбой США могут обращаться в ООН.

Но на данный момент пока никаких активных и конкретных решений не принято, а вариант, озвученный выше, является лишь возможным шагом на пути к решению конфликта. В Белом доме, тем временем, не стали комментировать данный вопрос.

Пока же над Крымом регулярно уничтожают украинские беспилотники - так, недавно за ночь силами Минобороны были сбиты три вражеских летательных объекта.