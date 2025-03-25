Стало известно о новой встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде началась новая встреча между делегациями США и Украины, сообщили источники агентства «Франс Пресс» (AFP).

Отмечается, что стороны продолжают работу по вопросам украинского конфликта и двусторонних отношений с Соединенными Штатами.

В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоялась встреча представителей РФ и США, которая продлилась более 12 часов. На ней обсуждались ключевые аспекты урегулирования конфликта на Украине, а также возобновление черноморской зерновой инициативы.

В состав российской делегации вошли член Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Американскую сторону представляли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также сотрудники аппаратов Кита Келлога и Майкла Уолтца.

Ранее председатель международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова сообщил, что российская делегация вернется в Москву из Эр-Рияда вечером 25 марта.