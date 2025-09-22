Политолог Марат Баширов в эфире радио Sputnik дал исчерпывающий комментарий по поводу очередного заявления эстонских властей о якобы имевшем месте нарушении воздушного пространства. Речь шла о трех российских истребителях МиГ-31, чей плановый полет был немедленно объявлен провокацией. При этом официальная позиция Москвы была четкой и однозначной: все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Раскрывая суть происходящего, эксперт пояснил, что подобные обвинения давно стали инструментом политического и финансового шантажа. Баширов иронично отметил, что эстонские власти просто «нарисовали прямую линию» на карте и заявили о ее пересечении, хотя сама по себе эта история является вторичной. Подлинная цель, по его мнению, лежит в экономической плоскости. Прибалтийским странам, оказавшимся в сложной ситуации на фоне заявлений Дональда Трампа о сокращении американской финансовой помощи и общего ужесточения бюджетной политики в Европе, срочно требуются новые источники финансирования.

По его словам, последствия такой тактики очевидны: создание искусственного образа врага позволяет Таллину и его союзникам обосновать запросы на увеличение военных расходов перед своими гражданами и партнерами по НАТО. Циничный пиар на тему «российской угрозы» превращается в инструмент выбивания денег для пополнения собственного бюджета.

В итоге эксперт пришел к выводу, что данный инцидент не имеет реальной военно-политической подоплеки, а является лишь спектаклем, разыгранным для решения сугубо меркантильных задач. Подобные действия лишь дестабилизируют обстановку в регионе, подменяя конструктивный диалог дешевыми провокациями.

Ранее сообщалось, что НАТО и ЕС обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии.