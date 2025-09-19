НАТО и ЕС обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии

Представители НАТО и Европейского союза обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии. Российские истребители, по данным властей Таллина, находились в воздухе над Финским заливом около 12 минут. Об этом сообщает Reuters.

По версии НАТО и ЕС, российские истребители Миг-31 19 сентября нарушили воздушную границу Эстонии в районе Финского залива. Согласно заявлению местного МИД, самолеты провели в запрещенном пространстве около 12 минут. В связи с инцидентом Москве вручили официальную ноту протеста.

В НАТО и ЕС поддержали претензии эстонской стороны, назвав действия российской авиации провокационными. Российское оборонное ведомство, в свою очередь, отвергло обвинения, подчеркнув, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными нормами.

Инцидент произошел на фоне обострения обстановки в регионе. На прошлой неделе Польша и Латвия также заявляли о нарушениях своего воздушного пространства, введя временные ограничения на полеты. Москва категорически отвергла все обвинения, предположив, что некоторые инциденты могли быть спровоцированы Украиной.

