На заседании комиссии Совета Федерации научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков сообщил о передаче украинским военнопленным учебных материалов. Среди них – учебники по истории, соавтором которых выступает помощник президента РФ Владимир Мединский, а также издание «Черная книга. Зверства бандеровцев».

По словам Мягкова, часть военнопленных уже обменивается этими пособиями. Им предлагают изучать содержание и отвечать на вопросы по прочитанному материалу. Ранее Мединский отмечал, что данные книги позволяют пленным «провести время с пользой» и «прочистить мозги от мусора».

Представитель РВИО также добавил, что аналогичные издания готовятся на иностранных языках, включая английский и финский. Упомянутый учебник истории для 10–11-х классов (в соавторстве с Торкуновым и Чубарьяном ) применяется в российских школах с сентября 2023 года. С 2025 года на единые учебники перешли учащиеся 5–7-х классов, а с сентября 2026 года по ним начнут заниматься 8–9-е классы. На Украине эти авторы заочно осуждены .

Ранее сообщалось о том, что Мединский ответил авторам роликов, которые ругают новый учебник истории.