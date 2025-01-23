Сторонники президента Южной Кореи Юн Сок Еля собрались у Конституционного суда

Сторонники президента Республики Корея Юн Сок Еля устроили митинг у здания Конституционного суда, расположенного недалеко от района Пукчхон в Сеуле, передает ТАСС.

Отмечается, что полиция организовала плотный контроль на месте акции протеста. По периметру выставили баррикады из автобусов.

У ворот Конституционного суда протестующие разместили венки с лозунгами в поддержку главы государства — традиционным жестом, который в Южной Корее используют для выражения поддержки в значительных случаях. Неподалеку протестующие также организовали палатку с закусками.

Сторонники Юн Сок Еля держат плакаты с лозунгами о недействительном импичменте президента республики.

Как пишет ТАСС, слушания по делу об импичменте президента начались в Конституционном суде в 14:00 по местному времени (8:00 мск).

Юн Сок Еля задержали 14 января 2025 после того, как в декабре он объявил о введении военного положения в стране. 19 января его арестовали по обвинению в организации мятежа и злоупотреблении властью. Он стал первым в истории задержанным и арестованным действующим президентом страны.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что президента Южной Кореи Юн Сок Еля перевели в одиночную камеру.