Кремль получил обращение главы Гагаузии Гуцул

Кремль подтвердил, что ознакомился с обращением главы Гагаузии Евгении Гуцул к президенту России Владимиру Путину. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее обвиняют в причастности к финансовым нарушениям на выборах в Гагаузии. В связи с этом глава автономии обратилась к Путину и президенту Турции Тайипу Реджепу Эрдогану.

Помимо самой Гуцул, под вниманием правоохранителей Молдавии оказалась оппозиционная партия «Шор», запрещенная Конституционным судом Молдавии. Сама глава Гагаузии называет обвинения в свой адрес надуманными и считает, что они являются следствием политических репрессий со стороны президента Молдавии Майи Санду.

Гагаузия представляет собой автономную территорию в составе Молдовы. Она была основана 23 декабря 1994 года и включает населенные пункты, где более 50% жителей составляют гагаузы, а также районы, жители которых на основании референдумов выразили желание стать частью Гагаузской автономии. Столицей Гагаузии является город Комрат.

Ранее председатель территориальной организации блока «Победа» в городе Комрат Василий Новак сообщил, что в Гагаузии начали беспорядки после задержания Евгении Гуцул.