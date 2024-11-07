Путин заявил, что слова Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания

Вечером четверга, 7 ноября, российский президент Владимир Путин выступил с заявлением касаемо мнения Дональда Трампа об украинском кризисе и путей его решения. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости восстановления отношений с Россией, а также и поиска путей решения украинского конфликта. Владимир Путин во время заседания на дискуссионном клубе «Валдай» отметил, что такое мнение заслуживает внимания.

Напомним, ранее во время заседания клуба «Валдай» вечером в четверг российский лидер поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Президент России заявил, что не считает зазорным позвонить Трампу первым.