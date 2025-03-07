Трамп анонсировал масштабные санкции против России из-за ситуации на фронте

Трамп пригрозил России новыми санкциями из-за успехов на фронте. Об этом политик сообщил в соцсетях.

Белый дом готовит масштабный пакет экономических ограничений против Москвы на фоне военных успехов России в конфликте с Украиной. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, где обозначил текущую ситуацию на линии соприкосновения как критическую для украинской стороны.

Американский лидер подчеркнул, что всерьез рассматривает введение обширного пакета банковских ограничений, дополнительных санкций и пошлин против России. При этом Трамп обозначил четкое условие для их отмены — прекращение огня и заключение окончательного мирного соглашения между сторонами конфликта.

В своем обращении глава Белого дома настоятельно призвал обе стороны незамедлительно сесть за стол переговоров, предупредив об исчерпании временного ресурса для дипломатического решения.

Стоит отметить, что министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона без колебаний ввести ограничительные меры против российского энергетического сектора, если это поспособствует урегулированию ситуации. Однако, по информации Reuters, администрация Трампа одновременно дала поручение профильным ведомствам разработать список санкций, которые можно будет смягчить в процессе переговоров с Москвой.

Ранее Трамп призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров, так как по словам политика, будет поздно.