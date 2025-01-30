Трамп и глава Пентагона Хегсет отреагировали на авиакатастрофу под Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной авиакатастрофу, произошедшую в четверг, 30 января, вблизи Национального аэропорта имени Р. Рейгана недалеко от Вашингтона. Его слова в соцсети X привела пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом UH-60 Blackhawk. По предварительным данным, на борту самолета находились 64 человека вместе с экипажем. Есть погибшие.

«Я был полностью проинформирован об ужасной катастрофе, которая только что произошла в Национальном аэропорту Рейгана. Да благословит Господь их души. Спасибо вам за невероятную работу, проделанную нашими службами экстренного реагирования», — сказал Трамп.

Как отметил глава Пентагона Пит Хегсет, ведомство внимательно отслеживает ситуацию с авиакатастрофой. Он подчеркнул, что Министерство обороны США готово оказать помощь при необходимости.

Кроме того, само оборонное ведомство подтвердило, что пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании American Airlines, столкнулся с вертолетом американской армии. Пентагон уточнил, что он следовал из форта Бивер, штат Виргиния.

На данный момент в реке Потомак продолжается спасательная операция, к которой привлечены катера и вертолеты.

В посольстве РФ в США сообщили, что дипломаты сейчас выясняют, были ли на борту разбившегося самолета российские граждане.

Ранее в СМИ появилось видео с моментом трагедии. На нем видно, как два воздушных судна столкнулись в небе, в результате чего произошел взрыв.