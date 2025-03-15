Трамп назначил Кита Келлога прямым спецпосланником США по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что назначил Кита Келлога специальным посланником по конфликту на Украине. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что Келлог будет напрямую взаимодействовать с главой киевского режима и украинским руководством.

«Он (Келлог — Прим. ред.) хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлога!», — отметил Трамп.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом отстранил Келлога от участия в переговорах по украинскому кризису. Источники отмечали, что фактическое «отодвигание» дипломата от переговорного процесса связано с внутренней конкуренцией среди высокопоставленных чиновников в администрации президента США.

Келлогу 80 лет. Он является генерал-лейтенантом армии США в отставке, ветераном ВС США и бывшим десантником, участвовавшим в военных операциях во Вьетнаме, в Гренаде и Ираке. В переходной команде Трампа во время его первого срока в 2016 году Келлог занимался вопросами оборонной политики.

С 20 января 2017 года Келлог занимал пост ответственного секретаря Совета по национальной безопасности США, а с 13 по 20 февраля 2017 года временно исполнял обязанности советника президента по национальной безопасности.

Ранее президент Дональд Трамп объявил о начале военных действий ВС США в Йемене против хуситов.