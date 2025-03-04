На Западе предложили манипулировать Зеленским отключением Starlink

Отключение спутниковой системы Starlink может быть использовано в качестве средства давления на главу киевского режима Владимира Зеленского. Таким мнением в соцсети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По его словам, этот шаг может быть более эффективным методом влияния на Зеленского, чем сокращение военной помощи.

Starlink, разработанный американским предпринимателем Илоном Маском, стал одним из основных инструментов связи для ВСУ с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, особенно после того, как другие средства связи были уничтожены на фронте.

По словам Кошковича, отключение Starlink потенциально может существенно ограничить возможности украинских сил, что создаст дополнительное давление на Зеленского в переговорах с Западом.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что новая администрация Белого дома приняла решение приостановить поставки военной помощи Украине.