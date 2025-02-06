Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в нецелевом использовании бюджетных средств, в том числе в краже миллиардов долларов, которые якобы шли на финансирование средств массовой информации (СМИ). Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, такие выплаты были направлены для поддержки политически ангажированных публикаций.

«Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и в других агентствах, многие из них пошли на СМИ, создающие фейковые новости, в качестве "платы" за хорошие истории о демократах», — написал Трамп.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал USAID «преступной организацией» и призвал к ее немедленному закрытию. Маск утверждает, что действия USAID наносят серьезный ущерб прозрачности и честности в государственном управлении.

Трамп также отметил, что издание Politico получило 8 млн долларов от правительства США, что, по его мнению, подчеркивает зависимость СМИ от финансирования со стороны государственного бюджета.

На фоне этих обвинений реакция рынка не заставила себя долго ждать. Криптовалюта DOGE решила отменить подписки на ряд крупных СМИ, включая Politico, New York Times и Associated Press.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что USAID стало настоящей криминальной сетью.