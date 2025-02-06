Трамп подготовил указ о санкциях против МУС

Как сообщил источник, Трамп утверждает, что МУС осуществляет неправомерные действия против Соединенных Штатов и их союзников, в частности Израиля.

21 ноября МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Палестине, включая сектор Газа. Судьи МУС утверждают, что они несут ответственность за ряд бесчеловечных деяний, включая убийства и преследования.

Предполагаемые меры против МУС включают в себя запрет на финансовые и визовые рестрикции в отношении сотрудников МУС и их семей.

Трамп занимает жесткую позицию в отношении ситуации в Газе. 4 февраля он дал понять, что Вашингтон рассматривает возможность долгосрочного контроля над сектором Газа и обсуждает варианты переселения палестинцев в другие арабские страны, которые могли бы «заплатить за это». Кроме того, американский лидер намекнул на возможность введения войск США в Газу при необходимости.

Ранее газета The Guardian сообщала, что МУС готовится к «драконовским» санкциям со стороны Дональда Трампа.