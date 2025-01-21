Guardian: новая администрация США планирует ввести «драконовские» санкции против МУС

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге готовится к агрессивным санкциям со стороны новой администрации Белого дома и президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian. Ожидается, что санкции будут включать как финансовые ограничения, так и ограничения на поездки для высшего руководства суда, включая главного прокурора Карима Хана.

Отмечается, что Трамп может создать правовую основу для санкций через новый указ. Если ограничения будут наложены, то МУС может столкнуться с серьезными проблемами. В первую очередь санкции США поставят под угрозу доступ суда к банковским и платежным системам, что, в свою очередь, может парализовать его ИТ-инфраструктуру, зависимую от американских технологий.

Особенно уязвимым оказывается система облачного хранения данных, так как все доказательства МУС хранятся на платформе Microsoft Azure.

Как пишет газета, причины, стоящие за негативным отношением республиканцев к МУС, связаны с недовольством из-за ордеров на арест израильских политиков. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц ранее заявлял о намерении дать решительный ответ на «антисемитскую предвзятость» как со стороны МУС, так и со стороны ООН.

Американские сенаторы также подчеркивали, что эти ордера представляют угрозу для суверенитета как Израиля, так и США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп анонсировал скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным.