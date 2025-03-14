Трамп провел разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social. Диалог состоялся в четверг, 13 марта.

Трамп отметил, что беседа с российским президентом прошла «хорошо и продуктивно». Он подчеркнул, что по итогам разговора шансы на прекращение конфликта на Украине очень велики. Отдельно американский президент подчеркнул, что попросил Путина «пощадить» оставшиеся в Курской области силы ВСУ, которые были окружены российской армией.

«Я настоятельно просил Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которую не видели со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Бог!» — написал Трамп.

Это уже второй контакт между лидерами США и России после переизбрания Трампа президентом. Первый диалог состоялся в феврале. Тогда американский лидер сообщил, что обсудил с Путиным украинский кризис, а также возможность его разрешения.

В среду, 12 марта, Владимир Путин отправился на курское направление, где провел оперативное совещание с командованием российской армии. На нем начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о потерях ВСУ, а также сообщил о пересечении российскими бойцами границы Сумской области Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к 30-дневнему прекращению огня на Украине.