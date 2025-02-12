Трамп раскрыл некоторые детали разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскрыл некоторые детали разговора с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что диалог между ними также касался темы совместной борьбы во времена Второй мировой войны (ВОВ). Подробностями он поделился в своей соцсети Truth Social.

В среду, 12 февраля, Трамп заявил, что провел с Путиными «долгий и очень содержательный телефонный разговор».

По словам главы Белого дома, лидеры России и США обсудили конфликт на Украине, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, «силу доллара» и другие темы. В частности, уточнил американский президент, стороны затронули украинский кризис. Он подчеркнул, что Вашингтон и Москва заинтересованы в скорейшем прекращении огня на Украине.

«Мы оба вспомнили о великой истории наших стран и о том, как успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов человек, и мы, в свою очередь, также понесли огромные потери», — написал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что обсудил с Путиным большую пользу от двустороннего сотрудничества в будущем, подчеркнув, что надеется на успех и пользу такой связи с российским государством.

Отдельно американский лидер сообщил, что договорился с коллегой о будущих визитах в Россию и США.

«Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.