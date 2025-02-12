Песков раскрыл детали телефонных переговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, о чем успели поговорить в ходе почти полуторачасового телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, во время телефонной беседы обсуждалась тема урегулирования ситуации на Украине. Стороны пришли к общему мнению, что нужно как можно скорее остановить боевые действия и найти решение проблемы с помощью мирных средств.

Также Путин и Трамп обсудили дальнейшие контакты и возможность личной встречи. В частности, по словам Пескова, президент России пригласил американского коллегу посетить Москву. Российский президент также выразил готовность принять в столице должностных лиц из США в случае визита. Таким образом стороны могли бы пообщаться по важным темам и направлениям работы, включая и украинское урегулирование.

«Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров», — добавил Песков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, в ходе разговора были затронуты темы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и иранской ядерной программы. Путин и Трамп также обсудили экономические вопросы, в том числе двустороннее сотрудничество между странами. В завершении разговора президенты сошлись во мнении, что настало время для совместной работы Москвы и Вашингтона.

Напомним, о переговорах Трампа и Путина сообщал CNN. Вскоре информацию подтвердили в Белом доме и Кремле.

Ранее сообщалось, что американский президент сообщил о «длинном телефонном разговоре» с Владимиром Путиным.