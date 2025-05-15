Трамп рассказал, куда отправится 16 мая

Американский президент Дональд Трамп рассказал о том, что он будет делать в пятницу, 16 мая. Подробности приводит издание РИА Новости.

По данным журналистов, Дональд Трамп заявил о том, что в пятницу утром он уезжает, но пункт назначения «почти неизвестен». Американский президент заявил, что, вероятно, он вернется в Вашингтон.

Напомним, что американский президент вместе с командой находится с визитом на Ближнем Востоке. Также ранее офис украинского президента Владимира Зеленского опубликовал официальный список для переговоров в Стамбуле. Сами же переговоры, как сообщалось ранее, были перенесены с 15 мая на 16 число.