Трамп репостнул статью с цитатами Путина про Европу

Президент США Дональд Трамп вновь привлек внимание общественности, сделав репост статьи с высказыванием российского президента Владимира Путина. Американский лидер опубликовал материал телеканала CNBC в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

3 февраля на портале телеканала появилась статья с высказыванием Путина. В ней он отметил, что Трамп, ставший 47-м президентом США в январе 2025 года, быстро наведет порядок в Европе.

Цитаты Путина о будущем Европейского союза (ЕС) после переизбрания республиканца разлетелись после его интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. В программе «Москва. Кремль. Путин», которая вышла на телеканале «Россия 1», российский лидер прокомментировал намерение Трампа ввести пошлины на товары из европейских стран и отметил, что вскоре «Европа встанет у ноги хозяина».

После прихода к власти Трамп заявил, что намерен повысить пошлины на ввоз товаров из Европы в США. В ЕС начали опасаться начала торговой войны с Вашингтоном.

Как ранее сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, в случае, если Европа и Соединенные Штаты начнут вводить друг против друга ограничения, в выигрыше останется только Китай.