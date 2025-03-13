Трамп считает, что Путин сделал многообещающее заявление по Украине

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможном прекращении огня. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, Трамп отметил, что слова Путина о согласии временно прекратить огонь на Украине являются многообещающим заявлением. Так лидер США сказал журналистам перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Также, по мнению президента США, данное согласие России может привести к урегулированию конфликта, если сделка состоится. Трамп заявил, что он верит, что в случае заключения сделки стрельбы на Украине больше не будет, а будет установлено перемирие.

Тем временем в Канаде премьер-министр Трюдо готовится покинуть свой пост — он записал видео.