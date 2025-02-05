Трамп призвал снести сектор Газа, назвав его «катастрофой»

Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа необходимо полностью снести, и назвал регион «катастрофой». Американский лидер указал на то, что жить там опасно.

Он отметил, что намного лучше было бы найти место, куда можно переселить тех, кто сейчас живет в регионе, и с нуля его отстроить.

«Это место нужно снести… Газа была катастрофой на протяжении десятилетий… Там все разрушено, это небезопасно. Там царит антисанитария. Газа — не то место, где хотят жить люди», — заявил Трамп, его цитирует Fox News.

Одновременно с этим стало известно, что консерваторы направили в Сенат и Палату представителей Соединенных Штатов Америки законопроект, предлагающий изменить в официальных документах название «Западный берег» на «Иудея и Самария».

По словам сенатора от Республиканской партии Соединенных Штатов Тома Коттона, необходимо отказаться от использования термина, который имеет политическую подоплеку и относится к библейскому понятию «сердце Израиля».

Ранее Трамп заявил о том, что беженцев из сектора Газа можно расселить в некоторых арабских странах. Причем, отметил он, это может быть как временный, так и постоянный вариант жилья.

В интервью журналистам из пула Белого дома американский лидер сказал, что готов сотрудничать с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, чтобы переселенцы могли жить в спокойных условиях.