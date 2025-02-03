Трамп сообщил о запланированных встречах с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готовится к проведению встреч и разговоров с Россией и Украиной. По словам американского лидера, минувшие выходные прошли очень плодотворно.

«Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину», — сообщил Трамп журналистам на военной базе Эндрюс по пути в Белый дом.

Интервью с главой США транслировали американские телеканалы. Трамп подчеркнул, что переговоры идет «очень хорошо».

Бывший военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Россия находится в такой выгодной ситуации на Украине, что ей не нужно ни с кем вести переговоры.

Ранее сообщалось о том, что Трамп посулил Канаде отмену пошлин, если та станет 51-м штатом США.