Трамп утвердил законопроект о финансировании федерального правительства США

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который обеспечит финансирование федерального правительства до 30 сентября 2025 года. Об этом говорится в распространенном релизе Белого дома. Этот шаг стал возможен благодаря поддержке обеих палат Конгресса США.

Законопроект, принятый Сенатом США, не только гарантирует продолжение работы государственных учреждений, но и включает значительное увеличение оборонных расходов на сумму $6 млрд. В то же время предусмотрены сокращения в необоронных статьях бюджета на $13 млрд.

Некоторые из ключевых положений документа включают дополнительное финансирование Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в размере $485 млн, однако при этом предусмотрено сокращение бюджета на программы по нераспространению ядерного оружия на $185 млн и уменьшение финансирования Инженерного корпуса армии США на $1,4 млрд.

Законопроект вызвал различные реакции в Соединенных Штатах — некоторые демократы выразили критику принятыми решениями, опасаясь перераспределения финансирования. Тем не менее, 10 членов Демократической партии поддержали законопроект, в том числе лидер партии Чак Шумер.

Накануне Трамп выразил обеспокоенность из-за потенциального шатдауна, который мог произойти в США в конце недели. Он заявлял, что в случае приостановки работы федерального правительства виноватыми будут демократы.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным посланником по Украине, который будет поддерживать тесный контакт с представителями Киева.