Трамп обвинил Трюдо в политизации разногласий с США ради сохранения власти

После разговора Трамп отметил, что беседа была «вроде дружелюбной», но Трюдо политизирует проблему анонсированных Белым домом пошлин на канадские товары ради победы на выборах. По словам американского президента, Трюдо не смог ответить на вопрос, когда состоятся выборы в Канаде. Именно после этого Трамп сделал вывод, что тот хочет использовать данную проблему в политических целях.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал проигравшую сторону в конфликте Украины с США.