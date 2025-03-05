Трамп обвинил Трюдо в политизации разногласий с США ради сохранения власти
Трамп обвинил Трюдо в том, что он политизирует проблему с пошлинами ради власти
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Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом пишет РИА Новости.
После разговора Трамп отметил, что беседа была «вроде дружелюбной», но Трюдо политизирует проблему анонсированных Белым домом пошлин на канадские товары ради победы на выборах. По словам американского президента, Трюдо не смог ответить на вопрос, когда состоятся выборы в Канаде. Именно после этого Трамп сделал вывод, что тот хочет использовать данную проблему в политических целях.
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