Президент США Дональд Трамп назвал поездку министра финансов страны Скотта Бессента в Киев напрасной и опасной. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Fox News, передает РИА Новости.

Визит, который должен был стать важным шагом в развитии сотрудничества между США и Украиной, не увенчался успехом. Как рассказал американский президент, Бессент не смог заключить сделку с украинскими властями по поставкам редкоземельных минералов, в том числе и из-за холодного приема со стороны Владимира Зеленского.

«Министр финансов, очень хороший парень на самом деле, поехал туда, и они даже близко не смогли приблизиться к заключению сделки. И, честно говоря, я бы хотел, чтобы он не ездил туда, не тратил бы так много времени...», — отметил Трамп.

Глава США выразил недовольство по поводу того, как украинское руководство обошлось с министром. По его словам, во время визита киевские власти не проявили должного внимания к высокопоставленному чиновнику, а Зеленский оказался недоступен для общения, что, по мнению Трампа, было неуместно.

Визит Бессента стал ярким примером сложных отношений между США и Украиной в условиях глобальных экономических и политических вызовов, а также на фоне резкой критики Трампа в адрес Зеленского. Недавно американский лидер назвал его «диктатором» из-за отказа проводить выборы на Украине.

Зеленский не остался в стороне от таких заявлений Трампа, что, по мнению политиков и экспертов, было губительным шагом. Глава киевского режима ранее заявил, что американский президент находится под воздействием российской дезинформации. Он также опроверг заявления Трампа о том, что уровень его поддержки на Украине оценивается в 4%.

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